Uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 46,6 gram kubar esrar, 129 gram toz esrar, 156,39 gram sentetik uyuşturucu, 33 yeşil reçeteye tabi hap, tabanca ve 31 fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli ise tutuklandı.
Kaynak: AA
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