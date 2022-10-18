Son dakika haberleri! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

18.10.2022 14:19
Son dakika haberleri! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Malatya'da, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyonda A.B, İ.K, O.K, C.A, S.İ ve M.Ü gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet, üst ve araçlarındaki aramalarda 1 kilo 514 gram metamfetamin, 6 ruhsatsız tabanca, 14 pompalı tüfek, 1 tam otomatik silah, 79 uyuşturucu hap, 3,43 gram esrar, 3 hassas terazi ve 161 tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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