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Son dakika haberleri | Malatya'da yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Malatya'da yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

25.12.2021 11:13
Son dakika haberleri | Malatya'da yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika gündem haberine göre Malatya'da bir binanın 5. katında çıkan yangında dumandan etkilenen 5 Suriye uyruklu hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da bir binanın 5. katında çıkan yangında dumandan etkilenen 5 Suriye uyruklu hastaneye kaldırıldı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Terminal Caddesi'nde 5 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına 7 araç ve 21 personelle müdahale etti.

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu ile Müdahale Şube Müdürü Ahmet Kılınç da söndürme çalışmalarına katıldı.

Dumandan etkilenen 5 Suriye uyruklu, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, yan binada mahsur kalan 5 kişiyi ise itfaiye merdivenini kullanarak kurtardı.

Yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

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Malatya, İtfaiye, Yangın, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Malatya'da yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Malatya'da yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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