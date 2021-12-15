Son dakika haberleri... Malatya'da zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 10.00 sularında Malatya- Ankara karayolu Hava Lojmanları kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan F.D. idaresindeki 44 PU 548 plakalı Ford marka otomobil ile Fahri Kayahan Caddesi yönünden gelen A.Ç. yönetimindeki 44 HY 376 plakalı Ford marka hafif ticari araç kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan otomobil orta refüje çıkarken, hafif ticari araç ise aynı yönde giden T.E idaresindeki 44 KR 606 plakalı beton mikserine çarptı. Zincirleme kazada 1 kişi yaralanırken araçlarda ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - MALATYA