Son dakika haberleri | Malatya'daki kazalar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Malatya'daki kazalar kameralara yansıdı

06.04.2022 11:52

Son dakika haberler: Malatya'daki kazalar kameralara yansıdıMALATYA Malatya'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Malatya'daki kazalar kameralara yansıdı

MALATYA Malatya'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Malatya'da iki kaza yer alırken, kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü aralarında Malatya'nın da bulunduğu bazı kentlerde meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı.

'Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaşılan internet sitesinde yer alan görüntülerde kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği görülüyor.

Son dakika haberleri | Malatya'daki kazalar kameralara yansıdı
Son dakika haberleri | Malatya'daki kazalar kameralara yansıdı
Son dakika haberleri | Malatya'daki kazalar kameralara yansıdı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Malatya'daki kazalar kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Malatya'daki kazalar kameralara yansıdı - Son Dakika
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