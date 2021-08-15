Malatya'da pompalı tüfekle gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Fatih Mahallesi'ndeki bir sosyal tesiste oturan grubun üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı.
Olayda, saçmalarla yaralanan H.B, F.Ö, D.F.Ö, M.B, B.T. ve H.A, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli S.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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