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Son dakika haberleri | Malatya'daki silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Malatya'daki silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı

15.08.2021 22:16
Son dakika haberleri | Malatya'daki silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı, System.String[]

Son dakika haberleri... Malatya'da pompalı tüfekle gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

Malatya'da pompalı tüfekle gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Fatih Mahallesi'ndeki bir sosyal tesiste oturan grubun üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olayda, saçmalarla yaralanan H.B, F.Ö, D.F.Ö, M.B, B.T. ve H.A, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli S.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Malatya, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Malatya'daki silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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