Olayda, saçmalarla yaralanan H.B, F.Ö, D.F.Ö, M.B, B.T. ve H.A, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Fatih Mahallesi'ndeki bir sosyal tesiste oturan grubun üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı.

Tüm gözlerin çevrildiği Kabine toplanıyor! Masada kısıtlamalar ve yüz yüze eğitim var