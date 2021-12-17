Son dakika haberleri! Malatya İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın ile Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kıdemli Albay Altın, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Altın, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz Yandı", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde bu yıl meydana gelen orman yangınlarını anlatan bir fotoğraf karesini beğenerek oy verdiğini aktaran Altın, "Orada jandarma olarak aylarca bizlerde görev yaptık, ülkemiz için büyük bir kayıptı. Bu nedenle fotoğrafı tercih ettim. Şehidimizin köpeğinin, şehidimizin fotoğrafını gördükten sonra ona ola özlemini dile getirdiğini gördüğüm için bu fotoğrafı oyladım. Engelli bir sporcumuzun müsabaka sonucunda zafere kavuşmanın mutluluğunu hissederken kendini yere atmış olması ve bunu mutluluğunu paylaşarak yapması çok etkiledi." diye konuştu.