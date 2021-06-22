Malatya'nın yöresel lezzetleri İstanbul'da tanıtılacak

Malatya'nın yöresel lezzetleri 28-30 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Gastro Show'da tanıtılacak.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (MTSO) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kongre Merkezi'nde "7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke" mottosuyla düzenlenecek gastronomi fuarında Malatya'nın coğrafi işaret tescilli ürünlerinin ve şehrin eşsiz lezzetlerinin tanıtımı yapılacak.

Gastronomi alanında iddialı illerin katılım sağlayacağı fuarda, Malatya'yı, MTSO'nun Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ve Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği ile beraber açacağı stant temsil edecek.

Fuar ziyaretçilerine, AB Coğrafi İşaret Tescilli Malatya Kayısısı başta olmak üzere yöreye özgü kağıt kebabı, kiraz yaprağı köftesi, reyhan ürünleri, içli köfte, analı kızlı, patlıcan tava, Malatya kurabiyesi, Malatya peyniri, kayısı kola gibi birbirinden farklı ve lezzetli ürünler ve yemekler ikram edilecek.

"Son yıllarda Malatya'nın gastronomi kültürü öne çıkıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, şehrin son yıllarda öne çıkan gastronomi kültürünü önemsediklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amacımız, ilimizi sanayi anlamında büyütürken, gastronomi turizmi ile ticari hayatını da canlı tutmaktır. Dünya bir yandan küreselleşirken, bir yandan da yerel ürünlerin gitgide değer kazandığını görüyoruz. İnsanlar artık farklı tatlar arıyor. Büyüdüğü, doğduğu yerin tadını daha çok özlüyor. Bunun için ilimizdeki ürün çeşitliliğini ticari anlamda fırsata dönüştürmek için emek veriyoruz, girişimlerde bulunuyoruz. İl dışında düzenlenen fuarlara katılım sağlayarak ilimizin ve ilimiz ticari hayatının tanınması için elimizi taşın altına koyuyoruz. 28-30 Haziran'da düzenlenecek gastronomi fuarına da katılım sağlayarak ilimizin ve lezzetlerimizin tanıtımını yapacağız. Malatya'nın lezzetlerini tatmak isteyen herkesi standımızı onurlandırmaya davet ediyorum."