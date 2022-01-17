Son dakika haberleri... Malatya sağlık yatırımlarıyla bölge halkına şifa dağıtıyor - Son Dakika

Karaciğer naklinde önemli bir merkez konumuna gelen ve yakında 3 bin 600 yatak kapasitesine ulaşılacak Malatya'da, vatandaşlara uzun yıllar nitelikli sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı 1 eğitim ve araştırma hastanesi, 7 devlet hastanesi, 1 ağız ve diş sağlığı hastanesi, 7 toplum sağlığı merkezi, 3 entegre ilçe hastanesi, 97 aile sağlığı merkezinde toplam 278 aile hekimliği birimi, 112 sağlık evi, 3 göçmen sağlığı merkezi, 17'si il merkezinde, 18'i de ilçelerde olmak üzere toplam 35 acil sağlık hizmetleri istasyonuyla toplamda 3 bin 244 yatak sayısının bulunduğu Malatya, sağlık sektörüne yapılan yeni yatırımlarla dikkati çekiyor.

Mevcut üniversite ve devlet hastaneleriyle çevre illerden gelenlere de önemli hizmet sunulan ilde yapılan 360 yatak kapasiteli Battalgazi Devlet Hastanesinin inşaatı devam ederken, yapımı tamamlanan Doğanşehir Devlet Hastanesi ise geçici hasta kabulüne başladı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde gerçekleştirilen nakillerle ön plana çıkan, özellikle karaciğer naklinde önemli bir merkez konumuna gelen ve her yıl yurt içi ve dışından çok sayıda hastanın sağlık bulduğu Malatya'da, yapılan yeni hastaneler hem kente hem de bölge illerine hizmet verecek.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, AA muhabirine, vatandaşlara en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaya çalıştıklarını belirterek, kentte sağlık yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Malatya'da son olarak 360 yataklı Battalgazi ve 100 yataklı Doğanşehir Devlet Hastanesi'nin yapıldığını anımsatan Bentli, "Şu ana kadar Battalgazi Devlet Hastanesi hariç kentte 10 bin kişiye düşen yatak sayısı 40,1 olarak görülüyor. Battalgazi Devlet Hastanesi ile bu rakam 45 olacak. Bu anlamda, servis yatakları anlamında bir sıkıntı yaşamadığımızı söylemek istiyorum. Yatak doluluk oranlarımız da kent genelinde yüzde 50-60'ı geçmiyor. Bazı mevsimsel durumlarda doluluk artıyor ama genel itibarıyla yüzde 50-60'ı geçmiyor." dedi.

"3 bin 600 yatak kapasitesine ulaşacağız"

Bentli, şu an kentteki sağlık kuruluşlarında 3 bin 244 yatak kapasitesi bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da nüfus başına düşen en yüksek yatak kapasitesine sahip iller arasında yer alıyoruz. Yeni açılacak hastanemizle kentte 15-20 yıl yatak sonunu olmadan sağlık hizmeti verilmeye devam edilecek. Şu an mevcut yatak kapasitemiz 3 bin 244, yeni yapılacak hastanemizle kentte 3 bin 600 yatak kapasitesine ulaşacağız."

Prof. Dr. Bentli, en büyük sıkıntılarının acil hizmeti olduğunu belirterek, "Üniversite hastanemizde üçüncü basamak hastane olduğu için günlük 250 civarı hastaya bakılırken, Eğitim ve Araştırma Hastanemizde çocuk acille günlük 5 binlere ulaşan rakamlara ulaşıyoruz. Battalgazi Devlet Hastanesinin açılmasıyla Eğitim ve Araştırma Hastanemizin de rahatlamasını bekliyoruz." diye konuştu.

Malatya'da geçen yıl sağlık kuruluşlarına başvuruda büyük bir artış yaşandığını anlatan Bentli, şunları kaydetti:

"Geçen yıl kentte sağlık kuruluşlarına başvuru sayısı 9,5 milyon. Bu rakamlara göre her bir kişi, ortalama yıl içerisinde 12 kez sağlık kuruluşuna başvurdu. Bu yüksek rakamlarla övünmek çok doğru değil ama gereksiz başvuru da çok oluyor. Özellikle bir vatandaş, başvurduğu hekimi beğenmediğinde bir gün geçtikten sonra başka bir hekime başvuruyor. Bu durum çok ciddi bir israfa yol açtığını gösterse de en azından ilimizin böyle bir kapasitesi olduğunu söylemek istiyorum. 9,5 milyon başvuru çok yüksek bir rakam. Acile başvuru oranlarına bakıldığında maalesef Türkiye genelinde ilk 5'teyiz. Asıl önemli olan aile hekimliklerini, yani birinci basamağı, vatandaşlarımızın daha az kullandığını düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın önce evlerine en yakın ve bağlı oldukları aile hekimliklerine başvurmaları, eğer acil bir durum değilse, sonra aile hekimi uygun görürse ikinci ve üçüncü basamaktaki uzman muayenehanelere başvurmalarını tavsiye ediyoruz."