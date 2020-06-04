Son dakika haberleri: Malatya Ticaret Borsası
Son dakika ekonomi haberine göre Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı
| Kg
|40,00
|40,00
|Ekstra gün kurusu kayısı
| Kg
|35,00
|35,00
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|24,75
|24,75
|Natürel kuru kayısı
| Kg
|12,00
|12,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|18,00
|18,00
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 04:09 Kaynak: AA
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