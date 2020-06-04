Son dakika haberleri: Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika

Son dakika haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Son dakika ekonomi haberine göre Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.

Son dakika haberleri: Malatya Ticaret Borsası, System.String[]

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı Kg 40,00

40,00

Ekstra gün kurusu kayısı Kg35,00

35,00

Gün kurusu kayısı Kg24,75

24,75
Natürel kuru kayısı Kg12,00

12,00

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg18,00

18,00

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 04:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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