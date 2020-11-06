Malatyalı depremzede çocuklardan İzmirli akranlarına anlamlı destek - Son Dakika

Malatyalı depremzede çocuklardan İzmirli akranlarına anlamlı destek

06.11.2020 11:45

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatyalı çocuklar, depremin vurduğu İzmir'deki akranlarına duygu dolu mektuplar yazdı ve oyuncaklar gönderdi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatyalı çocuklar, depremin vurduğu İzmir'deki akranlarına duygu dolu mektuplar yazdı ve oyuncaklar gönderdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Malatyalılar da 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmirliler için yardım toplanmaya devam ediyor. Vatandaşlar, belediyeler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yardımlar ulaştırırken, bunlar arasında özellikle çocukların yazdığı mektuplar ve gönderdikleri oyuncaklar dikkati çekiyor.

Malatya'da da Yeşilyurt Belediyesince İzmir'deki depremzedeler için hazırlanan gıda ve battaniye kolisi yüklü tır yola çıktı.

"Yeşilyurt'tan İzmirli kardeşlerimize sevgi kervanı" adı verilen ve 10 ton gıda, 500 battaniye kolilerinin yanı sıra çocuklar için de oyuncaklar bulunan tır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve diğer ilgililerin katıldığı törenle İzmir'e uğurlandı.

Yardımlar arasında bulunan mektuplar da okuyanları hem duygulandırıyor hem de Türk halkının birlik ve beraberliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Elif Ceylin Açıkgöz'ün yazdığı ve "Sevgili arkadaşım" sözüyle başlayan mektupta duygu dolu ifadeler bulunuyor.

Depremzede çocuğun yazdığı mektupta, "Sana arkadaşım diyorum çünkü adını bilmiyorum, seninle birlikte depremin acısını yüreğimde hissettim. O korkunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bu mektubu sana Malatya'dan yazıyorum. Yaklaşık 9 ay önce aynı korkuları bizde yaşadık. Birlikte olunca sarılıyor yaralar, sarılmayan yaralar da zamana bırakılıyor. Umarım size gönderilen yardımlar yaralarını az da olsa sarar. Zaman yaşadığımız tüm kötü anıları siler. Ruhunuzun yaralarının sarılması ve iyileşmesi ise hepimizin tek duası, gönlümüzdesiniz. Buradan hepinize sarılıyor ve dua ediyoruz. Geçmiş olsun. Malatya'dan aileniz..." ifadeleri yer alıyor.

İpek Öztürk de mektubunda "Sevgili İzmirliler, diyeceklerime başlamadan önce hepinize geçmiş olsun. Yaşadığınız deprem ufak bir şey değil. Düşünsenize üstünüzde ne kadar ağırlık var. Küçücük bir yerde sıkışmış, öyle bir ışık bekliyorsunuz. Siz yeter ki umudunuzu yitirmeyin çünkü her zaman umut vardır. Bir daha böyle bir olay yaşamayız." ifadeleriyle duygularını dile getiriyor.

"Oradaki çocukları en iyi buradaki çocuklar anlıyor"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmirlilerin yaşadıklarını en iyi kendilerinin anladığını söyledi.

Başlattıkları kampanyaya vatandaşların gıda ve battaniye yardımında bulunduğunu belirten Çınar, çocukların da yazdıkları mektup ve gönderdikleri oyuncaklarla destek olduğunu ifade etti.

Kendilerinin de benzer bir süreç yaşadığını dile getiren Çınar, şöyle konuştu:

"Oradaki çocukların yaşadığı sıkıntıları en iyi buradaki çocuklar anlıyor. Biz bu süreci yaşadık ve Malatya'da aynı sıkıntıları, yıkıntıları gördük ve halen depremin Malatya'daki etkiyi atlatamazken İzmirlileri bizim gibi görünce çok duygulandık ve etkilendik. Malatyalı çocuklar İzmir'deki akranlarına evlerinde oyuncaklar hazırlayıp, mektuplar yazdı. Buradan gönderilen mektuplar ve oyuncaklarla İzmirli çocukların da yanındayız. Kardeşlerimizi acısını paylaşıyoruz. İnşallah yaşanılan sıkıntıyı en az şekilde atlatırlar ve tekrar o güzel günlere dönerler. Gerçekten tarifi zor bir acı. 114 can kaybettik, çok sayıda da yaralı var. Tedavileri süreci devam eden kardeşlerimiz var. Aralarında çocuklar da var. Çocuklarımız oradaki çocukların acısını paylaşıp onlara mektup göndererek duygularını ifade etmiş oldular. Rabbim bir daha bizleri, ülkemizi, milletimizi bu afetlerden korusun."

Malatyalı çocukların mektubun yanı sıra kendi oyuncaklarını da İzmirli akranlarına gönderdiğini anlatan Çınar, "Çocuklarımız bulabildiği, önemsediği, harçlıklarıyla aldıkları oyuncakları toplamışlar. Uğurladığımız yardım tırında çocuklarımız için özel bir bölüm ayırdık. Onların emanetleri yerine ulaştıracağız." dedi.

Malatyalı depremzede çocuklardan İzmirli akranlarına anlamlı destek
Malatyalı depremzede çocuklardan İzmirli akranlarına anlamlı destek
Malatyalı depremzede çocuklardan İzmirli akranlarına anlamlı destek
Malatyalı depremzede çocuklardan İzmirli akranlarına anlamlı destek

Malatya, Sivrice, Elazığ, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatyalı depremzede çocuklardan İzmirli akranlarına anlamlı destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var Trump, Cumhuriyetçilerin 70 yıldır kaybetmediği Arizona'da geride kaldı Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 26 öğretmen gözaltına alındı İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı ABD'den Konya'ya gelerek eski karısının eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor
Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi         
12:11
Şike davasında Şekip Mosturoğlu ve Mecnun Otyakmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık beraat etti Şike davasında Şekip Mosturoğlu ve Mecnun Otyakmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık beraat etti         
11:43
Menemenspor'daki 34 koronavirüs vakası nedeniyle Adanaspor maçı ertelendi Menemenspor'daki 34 koronavirüs vakası nedeniyle Adanaspor maçı ertelendi         
11:31
Ünlü YouTuber Merve Özkaynak, gardırobundaki ürünleri satıp yardım kuruluşlarına bağışlayacak Ünlü YouTuber Merve Özkaynak, gardırobundaki ürünleri satıp yardım kuruluşlarına bağışlayacak         
11:05
Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor         
11:04
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi         
10:58
Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm         
10:50
Uzman isim uyardı: İmar affı kararları, topluma yapılmış en büyük kötülük olabilir Uzman isim uyardı: İmar affı kararları, topluma yapılmış en büyük kötülük olabilir         
10:18
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da Biden ile Trump arasındaki oy farkı 463'e düştü ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da Biden ile Trump arasındaki oy farkı 463'e düştü         
09:24
Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar         
09:20
Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu         
08:52
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 12:27:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatyalı depremzede çocuklardan İzmirli akranlarına anlamlı destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei