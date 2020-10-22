Son dakika haberleri! Malavili eski bakana sahte pasaporttan 6 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Afrika ülkesi Malavi'de Yüksek Mahkeme, sahte pasaport çıkardığı için eski İçişleri bakanlarından Uladi Mussa'ya 6 yıl hapis cezası verdi.

Duruşma, Malavi'nin başkenti Lilongwe'de yapıldı.

Yasa dışı pasaport çıkarmakla suçlanan Mussa, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Uladi Mussa, kamu görevini kötüye kullanmaktan 5 yıl, resmi görevi yerine getirmediği için de 1 yıl ceza aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, sahte pasaport çıkardığı için Mussa ve eşinin ülkeye girişini 2019'dan itibaren yasaklamıştı.

Eski Devlet Başkanı Peter Mutharika'nın danışmanlığını da yürüten Uladi Mussa, 2017'de gözaltına alınmış ve davası 3 yıl sürmüştü.