Son dakika haberleri! Malazgirt Savaşı'nın geçtiği alana odaklandılar

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, 12 üniversiteden 30 akademisyen, Malazgirt Savaş alanının tespiti için kazı ve jeofizik çalışmalarını sürdürüyor. Bu yılın ilk etap çalışmaları Malazgirt'e 7 kilometre uzaklıktaki Afşin Mahallesi'nde toplu mezarların bulunduğu değerlendirilen alanda devam ediyor. Cihazlarla jeofizik çalışma yapılan alanı inceleyen uzmanlar, bölgeyi büyük bir titizlikle tarıyor. Proje yöneticiliği yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, "Savaşın geçtiği düşünülen 150 kilometre karelik alanın daraltarak doğrudan savaşın geçtiği noktaya odaklanmaya çalışıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ahlat Müze Müdürlüğü, Muş Alparslan Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle 2020'de hayata geçirilen 'Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma' projesi kapsamında başlatılan kazı çalışmalarının bu yılki ilk etap çalışmalarına başlanıldı. 150 kilometrelik sahada çalışmalar yürüten alanında uzman akademisyenler bu yılın ilk etap çalışmalarına ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Afşin Mahallesi'nde toplu mezarların bulunduğu değerlendirilen alanda, teknik ekipman ve cihazlarla jeofizik çalışma yapıyorlar. Geçmişteki sondaj kazılarında mezarlıklar, ok ve mızrak uçları ile çeşitli savaş aletleri ortaya çıkaran kazı ekibi, çalışmaların üçüncü yılında da elde edilecek bulgularla kentin tarihine ilişkin önemli bulgular elde etmeyi amaçlıyor.