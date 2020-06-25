Son dakika haberleri... Malazgirt'te aktarlara ilgi arttı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Malazgirt'te aktarlara ilgi arttı

Son dakika haberi: Muş'un Malazgirt ilçesinde korona virüs salgını sonrasında vatandaşların bitkisel ürünler ve aktarlara olan ilgisi de arttı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde korona virüs salgını sonrasında vatandaşların bitkisel ürünler ve aktarlara olan ilgisi de arttı.


Malazgirt'te yıllardır aktarlık yapan Cesim Gökçe, vatandaşların bitkisel ürünlere eskisinden daha fazla ilgi göstermeye başladığını ifade etti. Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların bitkisel ürünler ve aktar ürünlerine büyük ilgi göstermeye başladığını belirten aktar Cesim Gökçe, "Bizler de virüse karşı önlemlerimizi aldık. Birçok aktar ürünümüz vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Bizler korona virüs dolayısıyla hiçbir zaman fırsatçılık yapmadık. Fiyatlarımızı pandemi dönemi boyunca hiç yükseltmedik" dedi. - MUŞ

Cesim Gökçe, Koronavirüs, Malazgirt, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:08 Kaynak: İHA

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