Son dakika haberleri! Malazgirt'te bazı caddelerde maske takma zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki bazı caddelerde maske takılması zorunluluğu getirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 16 Haziran tarihli toplantısında bugünden geçerli olmak üzere bazı kararların alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan karar doğrultusunda dört yol petrolden başlanarak Yılankıran Caddesi boyunca, Cumhuriyet Meydanı'na kadar olan güzergahta, Alpaslan heykeli kavşağından başlanarak 100. Yıl Caddesi boyunca Cumhuriyet Meydanı'na kadar olan güzergahta, Kümbet Camisi kavşağından başlanarak Şehit Ömer Halisdemir caddesi boyunca Cumhuriyet Meydanına kadar olan güzergahta, Cumhuriyet Meydanı ve etrafı dahil olmak üzere, her gün 08.00-24.00 saatleri arasında yaş sınırı olmaksızın vatandaşlarımızın maske takmaları zorunlu hale getirilmiştir."