Son dakika haberleri... Malazgirt'te Kovid-19 denetimleri yapıldı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında denetimlere devam ediliyor.

Kaymakam Emre Yalçın, Belediye Başkan Vekili Hasan Çakan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi ve kurum amirlerinin katılımıyla ilçede denetim gerçekleştirildi.

Denetimde esnaf ve vatandaşlar, maske kullanımı, sosyal mesafe ile hijyen kuralları konusunda uyarıldı.

Yalçın, yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında denetimleri artırdıklarını söyledi.

Maske kullanımının alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini belirten Yalçın, "Tüm Türkiye'de olduğu ilçemizde de salgın sürecini başarılı bir şekilde atlatmak için denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte özveri şekilde çalışan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.