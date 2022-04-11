Son dakika haberleri: Malezya'da en çok arananlar listesindeki firari iş adamı polise teslim oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Malezya'da en çok arananlar listesindeki firari iş adamı polise teslim oldu

11.04.2022 20:18
Son dakika haberleri: Malezya'da en çok arananlar listesindeki firari iş adamı polise teslim oldu

Son dakika haberi... KUALA Malezya'da dolandırıcılık örgütüyle bağlantısı olduğu iddia edilen ve en çok arananlar listesinde bulanan firari iş adamı Nicky Liow Soon Hee'nin polise teslim olduğu bildirildi.

KUALA Malezya'da dolandırıcılık örgütüyle bağlantısı olduğu iddia edilen ve en çok arananlar listesinde bulanan firari iş adamı Nicky Liow Soon Hee'nin polise teslim olduğu bildirildi.

Bukit Aman Ticari Suçları Araştırma Departmanı Müdürü Mohd Kamarudin, dolandırıcılık zanlısı Nicky Liow'un Jalan Tun Razak'taki polis merkezine sabah saatlerinde teslim olduğunu aktardı.

Müfettiş Yardımcısı Razarudin Husain, Liow'un kara para aklama ve Terörle Mücadele Finansmanı Yasası kapsamındaki suçlardan yargılanacağını söyledi.

Razarudin, zanlının 26 suçtan yargılanacağı davanın ilk duruşması için yarın Shah Alam Mahkemesi'ne götürüleceğini kaydetti.

Liow'un yargılanacağı kara para aklama suçlamalarının yaklaşık 36 milyon ringgit (11,6 milyon dolar) miktarında parayı kapsadığı tahmin ediliyor.

Geçen yıldan bu yana emniyet güçleri tarafından aranan 34 yaşındaki zanlı, kara para aklama, dolandırıcılık ve diğer illegal faaliyetler yoluyla kazandığı iddia edilen yüklü miktarda nakit parayla sosyal paylaşım sitesinde fotoğraflarını paylaşmıştı.

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Dolandırıcılık, İş Adamı, Malezya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Malezya'da en çok arananlar listesindeki firari iş adamı polise teslim oldu - Son Dakika


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