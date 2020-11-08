Son dakika haberleri... Malezya'da iki helikopter havada çarpıştı: 2 ölü

Son dakika gündem haberine göre KUALA Malezya'da iki helikopterin uçuş sırasında birbirine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

KUALA Malezya'da iki helikopterin uçuş sırasında birbirine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Malezya Polis Teşkilatının açıklamasına göre, yerel saatle 11.10'da uçuş talimi için Selangor eyaletindeki Subang Havalimanından hareket eden iki helikopter, kalkıştan kısa süre sonra havada çarpışarak başkent Kuala Lumpur'daki bir okulun bahçesine çakıldı. Olay yerine ulaşan polis 2 kişinin cansız bedenine ulaşırken, 3 kişi ise yaralandı. Polis Sözcüsü Faruk Esha, yaralıların durumunun iyi olduğunu, kazanın sebebinin araştırıldığını söyledi.

Son Dakika

Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı

Yeni Başkan Joe Biden oldu ama Trump kabul etmiyor! Peki ABD'de bundan sonra ne olacak, süreç mahkemede mi bitecek?

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Rusya bize karşı sorumluluklarını yerine getiriyor

Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı

Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım

Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı

ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor

Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i