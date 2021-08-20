Son dakika haberleri... Malezya'da Kral'ın bugün yeni başbakanı ataması bekleniyor - Son Dakika

KUALA Malezya'da Muhyiddin Yasin'in başbakanlıktan istifasının ardından Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın meclis çoğunluğunu sağlayabileceğini düşündüğü bir milletvekilini bugün başbakan olarak atayabileceği bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, Malezya Kralı'nın yeni başbakanın atanmasına yönelik kararını, bugün eyalet sultanlarıyla yapacağı görüşmenin ardından vermesinin beklendiği kaydedildi.

Kraliyet sarayı Istana Negara'dan ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Basındaki haberlerde, Kral'ın büyük ihtimalle eski Başbakan Muhyiddin'in hükümetindeki Başbakan Yardımcısı İsmail Sabri Yakub'u göreve atayacağı öngörülüyor.

Malezya Kralı, İsmail Sabri'nin başbakanlığını desteklediği öne sürülen 114 milletvekiliyle dün bir araya gelmişti

Anayasal monarşiyle yönetilen Malezya'da hükümetin istifası veya meclis çoğunluğunu kaybetmesi durumunda Kral, çoğunluğu sağlayacağını düşündüğü bir milletvekilini başbakan olarak atama veya erken seçim ilan etme yetkisine sahip.

Muhyiddin Yasin'in istifası

Görevine 1 Mart 2020'de başlayan Malezya Başbakanı Muhyiddin, iktidar partilerinden Birleşik Malay Ulusal Örgütünün (UMNO) hükümete desteğini çekmesi ve eylülde yapılacak güven oylamasında Meclis çoğunluğunu elde edemeyeceği öngörüldüğü için 16 Ağustos'ta Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a istifasını sunmuştu.

Malezya Kralı, Muhyiddin'in istifasını kabul etmiş ve Meclis çoğunluğunu sağlayacak yeni başbakan belirlenene kadar Muhyiddin'i "geçici başbakan" atamıştı.

Başbakan adayının hükümet kurulabilmesi için 222 sandalyeli parlamentoda en az 111 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

UMNO, Malezya İslam Partisi (PAS) ve Muhyiddin'in başkanlığını yaptığı Malezya Birleşik Yerli Partisi (BERSATU) başta olmak üzere toplam 114 milletvekili İsmail Sabri'yi başbakan olarak destekliyor.

Muhalefetten de 100'ün üzerinde milletvekilinin ise ana muhalefet lideri Enver İbrahim'i desteklediği biliniyor.