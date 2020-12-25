Son dakika haberleri | Malezya'da Noel Bayramı Kovid-19 tedbirleri altında kutlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Malezya'da Noel Bayramı Kovid-19 tedbirleri altında kutlandı

25.12.2020 12:31
Son dakika haberleri | Malezya'da Noel Bayramı Kovid-19 tedbirleri altında kutlandı, System.String[]

Son dakika haber... KUALA Malezya'da yaşayan Hristiyanlar, Noel Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen kısıtlamalara uyarak kutladı.

KUALA Malezya'da yaşayan Hristiyanlar, Noel Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen kısıtlamalara uyarak kutladı.

Ülke genelindeki kiliselerde düzenlenen Noel ayinlerinde katılımcı sayısı Kovid-19 tedbirleri nedeniyle yarı yarıya azaltılırken girişlerde vücut ateşi kontrolü ve sosyal mesafe uygulamasına özen gösterildi.

Başkent Kuala Lumpur'daki Tamil Methodist Kilisesi de Noel ayininin düzenlendiği mekanlardan biriydi.

500 kişilik kapasiteli kiliseye 150 kişinin gelmesine müsaade edilirken, ayine katılamayanlar için kilisenin sosyal medya hesaplarında canlı yayın yapıldı.

Ayinin ardından evinde ailesiyle Noel yemeği yiyen kilisenin papazı James Ravindaren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl pandemi tedbirleri altında Noel kutlamalarının kolay olmadığını belirterek, "Hükümetin Noel boyunca kiliselerin açık tutulmasına müsaade etmesinden çok memnunuz. Bundan önceki yıllarda kilise ayininin ardından karşılıklı tebrikleşmeler ve toplu yemek yeniyordu ama bu yıl sağlık riski olmaması için sadece ayin düzenledik." dedi.

Papaz Ravindaren, "Sınırlı sayıda kişiyle de olsa Noel Bayramımızı kutlayabildiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 100 bini aştığı Malezya'da şimdiye kadar 446 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde 18 bin 773 kişi ise halen Kovid-19 tedavisi görüyor.

Malezya, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Malezya'da Noel Bayramı Kovid-19 tedbirleri altında kutlandı - Son Dakika


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