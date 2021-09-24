Son dakika haberleri! Mali'de 1 Fransız askeri hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Mali'de 1 Fransız askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mali'de 1 Fransız askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Elysee Cumhurbaşkanlık Sarayı, Fransa ordusunda hizmet eden Kaporal Maxime Blasco adlı askerin Mali'de terörle mücadelede operasyonunda hayatını kaybettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlık Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Isere bölgesinde Alp Avcısı 7. Taburu'ndaki Blasco'nun silahlı bir terörist grupla çatışma sırasında hayatını kaybettiği belirtilerek, Fransa'nın terörle mücadeledeki kararlılığı yinelendi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da olay nedeniyle derin üzüntü duyduğunu dile getirdi. Öte yandan, Blasco'nun geçtiğimiz Haziran ayında üstün beceri ve hizmetleri için askeri madalya aldığı aktarıldı. - PARİS

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