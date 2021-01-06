Son dakika haberleri... Mali'de 100 sivilin öldüğü belirtilen hava saldırısında gözler Fransa'ya çevrildi - Son Dakika

Mali'nin Mopti bölgesinde pazar günü düzenlenen ve 100 kişinin öldüğü belirtilen hava saldırısında, bombardımanı Fransa'nın yaptığı iddialarını gündeme taşıdı.

Mali'de yayın yapan Studio Tamani radyosuna konuşan yerel yetkili Adama Griaba'nın, Bounti köyündeki hava saldırısının bir düğün esnasında düzenlendiğini ve ölü sayısının 100 ila 150 arasında olabileceğini söylemesi, Barkhane Operasyonu'na bağlı güçlerin, sivilleri öldürmüş olabileceği şüphesini doğurdu.

Pazar günü olmasına karşın pazartesi gecesi medyayla paylaşılan saldırıyla ilgili yerel halk, ölenlerin tamamının sivil olduğunu söylüyor.

Ölü sayısı bazı kaynaklara göre 100 iken, bazı kaynaklar en az 20-30 kişinin öldüğünü belirtiyor.

Yerel basına konuşan görgü tanıkları, teröristlerin köydeki düğünü basarak erkeklerin kadınlardan ayrı bir noktada durmasını söylediğini ve saldırının o esnada gerçekleştiğini ifade etti.

Hükümet kanadından ya da Mali Silahlı Kuvvetlerince şu ana kadar saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Fransa sadece teröristleri hedef aldığını söylüyor

Fransa tarafı ise pazar günü bölgede bir hava saldırısı düzenlediklerini ancak sadece teröristleri hedef aldıklarını belirtti.

AP'ye konuşan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Col Frederic Barbry, sivilleri bombaladıkları iddialarını yalanlarken, hava saldırısının, kimlikleri tespit edilmiş teröristlerin "şüpheli şekilde toplandığı" alana yapıldığını söyledi.

Fransa'nın Barkhane Operasyonu'nda son 10 günde 5 askerini kaybetmesi, iç kamuoyunda da çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi.

Barkhane'nin bölgedeki terör sorununu çözmediği eleştirileri yapılırken, operasyonun sona erdirilmesi ya da asker sayısının azaltılması yönünde çeşitli yorumlar yapılıyor.

Fransa'nın bir süredir gündeminde olan Sahel'deki askerlerinin sayısını azaltma kararını, Çad'ın başkenti Encemine'de şubatta düzenlenecek Fransa-G5 Sahel Zirvesi'nde karara bağlayacağı belirtiliyor.

"Hedefi belirlerken bir hata yapıldı mı?"

Fransız basınında da geniş yer bulan saldırıyla ilgili Liberation gazetesinin internet sitesinde yayımlanan bir haberde, Fransız yetkililere çeşitli sorular yönetildi.

Celian Mace imzalı haberde, "Barkhane unsurları, teröristleri bombalamak için Bounti'ye kadar takip edebildi mi?", "Teröristler düğün davetlilerinin arasına mı karışmıştı?", "Hedefi belirlerken bir hata yapıldı mı?" sorularına yer verilerek, gerçeğin yürütülecek soruşturmayla ortaya çıkacağı belirtildi.

2013'ten beri 50 Fransız askeri öldü

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 2014'te "Barkhane" operasyonu başlatmış ve 2013'ten bu yana 50 Fransız askeri hayatını kaybetmişti.

Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadelesine destek için oluşturulan "G5 Sahel Gücü" adı verilen 5 bin kişilik ordunun kurulmasına Fransa öncülük etmişti.

Bölgedeki terör gruplarının yanı sıra uyuşturucu, silah ve göçmen ticaretine karşı da mücadele eden G5 Sahel Gücü'ne uluslararası camiadan da destek veriliyor.

Bölgede petrol, gaz, uranyum, elmas, fosfat, boksit, plütonyum, manganez ve kobalt gibi zengin doğal kaynakların yer alması, çatışmaların önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor.