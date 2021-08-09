Mali'nin Nijer sınırına yakın olan 3 köyünün dün silahlı kişiler tarafından basıldığı ve 51 kişinin öldürüldüğü aktarıldı.

Mali'nin Nijer sınırında yer alan Ouatagouna, Karou ve Deouteguef köylerinin dün yerel saatle 18.00 sularında kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından basıldığı ve saldırganların en az 51 kişiyi katlettiği aktarıldı. Baskın düzenlenen köylerde evlerin ateşe verildiği ve hayvanların çalındığı ifade edildi. Yerel kaynaklar, saldırganların ayrım gözetmeksizin sivillerin üzerine ateş açtığını belirtti.

Mali ordu sözcüsü Albay Souleymane Dembele yaptığı açıklamada, saldırıları doğruladı fakat daha fazla ayrıntı vermedi.

Saldırının ardından Mali'deki Birleşmiş Milletler misyonunun, saldırıların gerçekleştiği alanlarda güvenliği sağlamak ve mevcut devriyeleri yoğunlaştırmak için ek birlikler konuşlandıracağı bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede terör örgütü DEAŞ ve El Kaide bağlantılı militanların olduğu biliniyor. - BAMAKO