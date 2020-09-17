Son dakika haberleri... Mali'de askeri cuntanın, sivil cumhurbaşkanını belirlemek için 1 haftası var - Son Dakika

Son dakika haberleri... Mali'de askeri cuntanın, sivil cumhurbaşkanını belirlemek için 1 haftası var

Son dakika haberi... Mali'de 18 Ağustos'ta darbe yapan Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP), geçiş sürecinin sivil cumhurbaşkanı ve başbakanını 1 hafta içinde belirleyecek.

Son dakika haberleri... Mali'de askeri cuntanın, sivil cumhurbaşkanını belirlemek için 1 haftası var, System.String[]

Mali'de 18 Ağustos'ta darbe yapan Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP), geçiş sürecinin sivil cumhurbaşkanı ve başbakanını 1 hafta içinde belirleyecek.

CNSP sözcüsü İsmael Wague, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile Gana'nın başkenti Akra'da yaptıkları görüşmeye ilişkin yerel basına açıklamalarda bulundu.

Wague, ECOWAS'ın sivil cumhurbaşkanı ve başbakan belirlemek için kendilerine bir hafta süre verdiğini belirtti.

ECOWAS'ın hali hazırda uyguladığı yaptırımların dozunu daha da artırabileceği uyarısında bulunduğunu aktaran Wague, Batı Afrika blokunun, hiçbir ürünün girip çıkamayacağı topyekun bir ambargodan bahsettiğini dile getirdi.

Wague, bu kapsamda ECOWAS'ın uyarısını ciddiye aldıklarını ve Gana'dan döner dönmez seçenekleri değerlendirmeye başladıklarını kaydetti.

ECOWAS 18 aylık geçiş sürecini kabul etmişti

ECOWAS, 15 Eylül'de Gana'nın başkenti Akra'da yaptığı mini zirvede, CNSP üyeleriyle görüşmüştü.

Görüşmede, CNSP'den Başbakan Boubou Cisse de dahil alıkonulan tüm siyasilerin serbest bırakılması istenmişti.

ECOWAS, geçiş sürecinin cumhurbaşkanı ve başbakanının sivil olması gerektiğini yinelemiş, yaptırımların da ancak o zaman kaldırılacağını vurgulamıştı.

CNSP'nin 18 aylık geçiş süreci kararı kabul eden ECOWAS, sürenin 15 Eylül itibarıyla başladığını kaydetmişti.

"Cumhurbaşkanı asker de olabilir" maddesi tepki çekmişti

CNSP, geçiş sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere toplumun farklı unsurlarıyla 10-12 Eylül'de Bamako'da çeşitli görüşmelerde bulunmuştu.

CNSP, bu görüşmelerin kapanış oturumunda, geçiş sürecinin detaylarının yer aldığı bir şartı kamuoyuyla paylaşmıştı.

CNSP lideri Assimi Goita imzalı şarta göre, geçiş süreci 18 ay olacak ve bu sürenin sonunda seçimlere gidilecek. Sürece liderlik edecek cumhurbaşkanı asker ya da sivil olabilecek.

Muhalefetten tepki

Muhalefet platformu M5 RFP ise şartın Mali halkının görüşlerini yansıtmadığına dikkati çekerek, çoğunluğun sivil bir cumhurbaşkanı istediğini belirtiyor.

M5 RFP, askeri, bu süreci kendi çıkarına kullanarak iktidara gelme amacı gütmekle suçluyor.

ECOWAS daha önce 1 yıllık geçiş süreci istemişti

ECOWAS ise 7 Eylül'de Nijer'de yaptığı olağan zirvesinde, geçiş sürecinin en fazla 1 yıl olması yanında sivil bir cumhurbaşkanı ve başbakan istediğini duyurmuştu.

Cuntaya yol haritası belirlemesi için 15 Eylül'e kadar süre veren ECOWAS, 14 üye ülkenin hava ve kara sınırlarını Mali'ye kapatması ve bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkilerini durdurmasını içeren yaptırımların da ancak bu şartların yerine getirilmesiyle kademeli kaldırılacağını bildirmişti.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı, Ağustos, Darbe, Sivil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 01:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Mali'de askeri cuntanın, sivil cumhurbaşkanını belirlemek için 1 haftası var - Son Dakika

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