Son dakika haberleri | Mali'de darbeciler, eski milletvekili ve bakanlardan resmi araçları iade etmelerini istedi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Mali'de darbeciler, eski milletvekili ve bakanlardan resmi araçları iade etmelerini istedi

Bir son dakika haberine göre Mali'de 18 Ağustos'ta yönetimi ele geçiren askeri cunta, eski hükümet üyelerinden resmi araçların iadesini talep etti.

Son dakika haberleri | Mali'de darbeciler, eski milletvekili ve bakanlardan resmi araçları iade etmelerini istedi, System.String[]

Mali'de 18 Ağustos'ta yönetimi ele geçiren askeri cunta, eski hükümet üyelerinden resmi araçların iadesini talep etti.

Askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyinin (CNSP), sosyal medyadan paylaştığı açıklamada, eski milletvekili ve bakanların, resmi araçlarını 8 Eylül Salı sabahına kadar teslim etmeleri gerektiği belirtildi.

Açıklamada, araçların, Kamu Malları Genel Müdürlüğüne getirilmesi istendi.

Askeri darbe

Başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan CNSP'den bir grup asker, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.

Milletvekili, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 00:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Mali'de darbeciler, eski milletvekili ve bakanlardan resmi araçları iade etmelerini istedi - Son Dakika

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