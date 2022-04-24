Son dakika haberleri... Mali'de orduya düzenlenen 3 terör saldırısında 6 asker öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Mali'de orduya düzenlenen 3 terör saldırısında 6 asker öldü

24.04.2022 22:12
Son dakika haberleri... Mali'de orduya düzenlenen 3 terör saldırısında 6 asker öldü

Son dakika haberi: Mali'de orduyu hedef alan 3 ayrı terör saldırısında 6 asker yaşamını yitirdi, 15 asker yaralandı.

Mali'de orduyu hedef alan 3 ayrı terör saldırısında 6 asker yaşamını yitirdi, 15 asker yaralandı.

Mali Genel Kurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sevare, Bapho ve Niono askeri kamplarının eş zamanlı terör saldırısına uğradığı bildirildi.

Açıklamada, intihar bombacılarıyla düzenlenen saldırılarda, 6 askerin hayatını kaybettiği, 15 askerin yaralandığı, 11 teröristin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıların yapıldığı bölgelerde durumun kontrol altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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Togo Cumhuriyeti, Genel Kurmay, Asker, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Mali'de orduya düzenlenen 3 terör saldırısında 6 asker öldü - Son Dakika


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