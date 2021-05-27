Son dakika haberleri! Mali'de tutuklu devlet başkanı ve başbakan kademeli olarak serbest bırakılacak - Son Dakika

Mali'de pazartesi günü tutuklanan geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Bah Ndaw ve Başbakanı Moctar Ouane'nin güvenlik gerekçesi ile kademeli olarak serbest bırakılacakları bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Mali'de ordunun Ağustos 2020'de yaptığı darbenin ardından kurulan geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Bah Ndaw, Başbakanı Moctar Ouane ve Savunma Bakanı Souleymane Doucoure, geçtiğimiz pazartesi günü ordu tarafından tutuklanmıştı. Devlet Başkanı Yardımcısı Albay Assimi Goita'nın Özel Danışmanı Baba Cisse, Devlet Başkanı Ndaw ve Başbakan Ouane'nin heyet önünde istifa ettiklerini duyurarak, "Serbest bırakılmaları ve yeni bir hükümetin kurulması için müzakereler sürüyor" demişti.

Cisse son yaptığı açıklamada ise, Devlet Başkanı Ndaw ve Başbakan Ouane'nin güvenlik gerekçesi ile kademeli olarak serbest bırakılacağını duyurdu. - BAMAKO