Son dakika haberleri: Malkara'da 253 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Malkara'da 253 parça tarihi eser ele geçirildi
25.11.2020 20:39
Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekipleri tarafından bir adrese yapılan operasyonda 253 parça tarihi eser yakalandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekipleri tarafından bir adrese yapılan operasyonda 253 parça tarihi eser yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eserler kaçakçılığına geçit vermiyor. Malkara ilçe merkezinde bir adrese yapılan operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 245 adet bronz ve gümüş sikke ile aynı döneme ait 8 obje ele geçirildi. Olayla ilgili yapılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - TEKİRDAĞ
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