Son dakika haberleri! Malkara'da inşaat işçisi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Malkara ilçesinde inşaat işçisi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Gazibey Mahallesi Yavuz Sokak'ta ikamet eden 60 yaşındaki inşaat işçisi Mehmet Zeki Çağlayan'dan iki gündür haber alamayan iş arkadaşları, durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gerekli izinlerin alınmasının ardından eve giren ekipler, hareketsiz yatan Çağlayan'ın öldüğünü belirledi.
Polis ekipleri evde inceleme yaptı.
Kaynak: AA
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