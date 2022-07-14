Maltepe Tugay Yolu Caddesi üzerinde bulunan 15 katlı inşaat halindeki bir binanın bodrum katında yangın çıktı. İnşaat malzemelerinin bulunduğu katta çıkan yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmazken, yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! 15 katlı inşaat halindeki binada yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.