İstanbul'da askeri alanın içinde yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor - Son Dakika

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yangınlar patlak verdi. Bugün İzmir, Muğla ve Aydın başta olmak üzere birçok ilde ormanlık alanlarda yangın çıkarken, bir üzücü haber de İstanbul'dan geldi. Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Alınan bilgiye göre, ilçede bir askeri arazide otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Yangın sebebiyle oluşan yoğun duman çevre ilçelerden görülüyor.

İzmir ve Muğla'da orman yangını çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor