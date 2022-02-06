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Son dakika haberleri! Maltepe'de eşini silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Maltepe'de eşini silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

06.02.2022 19:09
Son dakika haberleri! Maltepe'de eşini silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Bir son dakika haberine göre İstanbul'un Maltepe ilçesinde eşini silahla yaralayan kişi, intihar girişiminde bulundu.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde eşini silahla yaralayan kişi, intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi Canay Sokak'ta yaşayan Ö.T, henüz belirlenemeyen nedenle önce silahla eşi C.T'ye ateş etti, sonra da intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ö.T. ile C.T'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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İstanbul, Maltepe, İntihar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Maltepe'de eşini silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika


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