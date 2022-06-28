Son dakika: Maltepe'de evlerden ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: Maltepe'de evlerden ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

28.06.2022 11:21

Son dakika haber... İstanbul Maltepe'de evlerden ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Maltepe'de evlerden ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı.

İdealtepe Çınar Mahallesi'nde dün farklı saatlerde 6 eve giren şüphelinin, iki daireden 2 altın kolye, 3 çeyrek altın, 2 çift altın küpe ve altın mızıka çaldığına ilişkin ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin eşkalini belirledi. Aynı gün İdealtepe Mahallesi'nde güvenlik güçlerince yapılan kimlik kontrolü sırasında kaçma teşebbüsünde bulunan şüpheli Ş.Ş, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Aramada üstünde altın kolye bulunan şüpheli, "evden hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Maltepe'de 2 ayrı evden altın çalan şüpheli yakalandı Maltepe'de 2 ayrı evden altın çalan şüpheli yakalandı Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Maltepe'de evlerden ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Maltepe'de evlerden ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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