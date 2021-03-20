Maltepe'de kahvehanede oyun oynayanlara baskın - Son Dakika

Maltepe'de kahvehanede oyun oynayanlara baskın

20.03.2021 14:53
Maltepe'de kahvehanede oyun oynayanlara baskın, System.String[]

MALTEPE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir kahvehaneye yapılan baskında oyun oynayan 26 kişiye toplam 89 bin 960 lira cezai işlem uygulandı.

MALTEPE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir kahvehaneye yapılan baskında oyun oynayan 26 kişiye toplam 89 bin 960 lira cezai işlem uygulandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneye baskın düzenlendi. Ekipler yasak olduğu halde içeride oyun oynayan kişilere cezai işlem uyguladı. 26 kişiye, 3 bin 460 liradan toplam 89 bin 960 lira para cezası kesildi.


Maltepe'de kahvehanede oyun oynayanlara baskın
Maltepe'de kahvehanede oyun oynayanlara baskın
Maltepe'de kahvehanede oyun oynayanlara baskın
Maltepe'de kahvehanede oyun oynayanlara baskın

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Maltepe, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maltepe'de kahvehanede oyun oynayanlara baskın - Son Dakika


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