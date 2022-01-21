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Son dakika haberleri! Maltepe'de karnelerine kavuşan şehit çocuklarına hediyeler verildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Maltepe'de karnelerine kavuşan şehit çocuklarına hediyeler verildi

21.01.2022 20:10

Bir son dakika haberine göre Maltepe'de karnelerine kavuşan şehit çocuklarına hediyeler verildi Tüm ülkede olduğu gibi Maltepe'de de bir okulda minik öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Maltepe'de karnelerine kavuşan şehit çocuklarına hediyeler verildi

İSTANBUL - Tüm ülkede olduğu gibi Maltepe'de de bir okulda minik öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, okuldaki karne törenine katılarak öğrencilerle sohbet etti. Kaymakam Tiryaki aynı zamanda okulda bulunan 3 şehit çocuğuna da çeşitli hediyeler verdi.

İstanbul'da bugünden itibaren olumsuz hava koşullarının yaşanmasının beklenmesi üzerine İstanbul Valiliği tarafından, normal eğitim yapan okullarda öğrencilerin 10.00'dan, ikili eğitim yapan okullarda sabahçıların 10.00'dan, öğlencilerin 14.00'dan itibaren yarıyıl tatillerine başlamasına karar verildi. Kararla birlikte, bugün Maltepe'de bulunan özel bir okuldaki öğrenciler de yarıyıl tatillerine başladı. Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ile Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu okulu ziyaret ederek karne heyecanı yaşayan çocuklarla bir araya geldi, sohbet etti.

Ayrıca ziyarette şehit çocuğu olan öğrenciler için de anlamlı bir adım atıldı. 2015 yılında Iğdır'da Dilucu sınır kapısına giderken bombalı saldırı sonucu serviste 13 arkadaşı ile birlikte şehit olan polis memuru Yaşar Doğançay'ın çocukları Ömer Hilmi Doğançay ve Ahmet Faruk Dogançay ile, 2012 yılında Bingöl Muş karayolunda sivil araçlara roket atarlı saldırı sonucu şehit olan Er İdris Karakaşoglu'nun kızı Elanur Karakaşoğlu'na karneleri ile birlikte hediyeler verildi. Çocuklara hediyelerini Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki verdi.

Kaymakam Bahri Tiryaki, "Korona nedeniyle tüm dünyada insanlık zor günler yaşıyor. Ancak okula giden öğrenciler yaş olarak küçük olduğu için daha çok özveri ve fedakarlıkta bulunuyorlar. Biz de karne töreni vesilesi ile okulumuza geldik. Çocuklarımıza, öğrencilerimize karnelerini verdik. Şehit ailelerimizin çocukları vardı. Onlar devletimizin baş tacı. Onlara da ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün hediyelerini takdim ettik" dedi.

Son dakika haberleri! Maltepe'de karnelerine kavuşan şehit çocuklarına hediyeler verildi
Son dakika haberleri! Maltepe'de karnelerine kavuşan şehit çocuklarına hediyeler verildi
Son dakika haberleri! Maltepe'de karnelerine kavuşan şehit çocuklarına hediyeler verildi

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Bahri Tiryaki, İstanbul, Maltepe, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Maltepe'de karnelerine kavuşan şehit çocuklarına hediyeler verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Maltepe'de karnelerine kavuşan şehit çocuklarına hediyeler verildi - Son Dakika
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