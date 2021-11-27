Üye Girişi
MALTEPE'DE KEDİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ TEMİZLİKÇİYLE KAVGA ETTİ - Son Dakika

MALTEPE'DE KEDİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ TEMİZLİKÇİYLE KAVGA ETTİ

27.11.2021 10:24

MALTEPE'DE KEDİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ TEMİZLİKÇİYLE KAVGA ETTİMurat SOLAK - Ali KEREM BENGİ -Vedat BAYRAKTAR / İSTANBUL, (DHA) ? MALTEPE'de sokak hayvanlarını besleyen İnci Gerez, oturduğu binada baktığı 'Kıpır' isimli kedinin temizlik çalışanı Sevinç M.

MALTEPE'DE KEDİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ TEMİZLİKÇİYLE KAVGA ETTİ

Murat SOLAK - Ali KEREM BENGİ -Vedat BAYRAKTAR/ İSTANBUL, (DHA) ? MALTEPE'de sokak hayvanlarını besleyen İnci Gerez, oturduğu binada baktığı 'Kıpır' isimli kedinin temizlik çalışanı Sevinç M. tarafından öldürülüp, poşete konularak dışarı atıldığını iddia etti. Sevinç E.'nin koltuk arkasındaki kediyi kucaklayıp, bir odaya girdikten sonra poşetle dışarı çıktığı binanın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi öğle saatlerinde Feyzullah Mahallesi'nde bulunan binada meydana geldi. Sokak hayvanlarını besleyen İnci Gerez'in iddiasına göre, baktığı 'Kıpır' isimli kedi, son olarak binanın bahçesinde kayboldu. Bir süre kediyi bulmak için çevrede arama yapan Gerez, kediyi bulamayınca binanın güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İnci Gerez, binanın temizlik çalışanı olan Sevinç M.'nin kediyi öldürüp bir poşete koyarak dışarı attığının görüntülere yansıdığını ileri sürdü. Bunun üzerine Gerez, yanına gittiği temizlik çalışanı Sevinç M. ile tartıştı. Tartışmanın ardından ikili arasında arbede yaşandı. Yaşanan olay sonrası Gerez, temizlik işçisinden şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

"PLANLI BİR ŞEKİLDE KEDİYİ BOĞUP ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM"

Eşiyle sokak hayvanlarına baktığını söyleyen İnci Gerez "Bu kadar yakınımızda yaşanması beklemediğimiz bir şey. Bunlar her gün gördüğüm selam verdiğim insanlar. Bu kedi bizim binamıza yaklaşık bir ay önce sol patisinde dikiş izleriyle geldi. Sonra kediye bakmaya başladık. Bina olarak herkes kedilere bakıyor, onları besliyor. Kediyi binadan bir kişi sahiplenmek istiyor. Sahiplenmek isteyen kadın bir süre şehir dışına çıkmak istiyor. Geldiğinde arıyorlar. Bulamayınca eşime haber veriyorlar. Eşimin de aklına binanın güvenlik kamera görüntülerine bakmak geliyor. Görüntülere izlediğimizde binanın temizlik çalışanı planlı bir şekilde kediyi siyah poşete koyup mutfak gibi bir bölümümüz var oraya götürüyor. İçeride oyalandıktan sonra elinde poşetle dışarıya çıkıyor. Bizim endişemiz 6 aylık bir kedinin hareket etmeden dışarıya çıkarıyor. ya kediyi boğarak öldürdüğünden şüphe ediyoruz. Kendisine sorduğumuzda bunu bize itiraf ediyor. Kediyi beyaz poşette görünür diye siyah poşete koyarak sonra dışarıya attığını söylüyor. Nereye attığını sorduğumuzda kediyi yolun karşına attığını söylüyor. Aramızda arbede yaşandı. Polisler geldi. Kendisinden de şikayetçi oldum. Bu olayın peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar mücadelemi vereceğim" dedi.

KEDİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ANLAR KAMERADA

Sevinç E.'nin koltuk arkasındaki kediyi kucaklayıp, bir odaya girdikten sonra poşetle dışarı çıktığı binanın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Bir başka görüntüde ise, İnci Gerez ile Sevinç M.?nin arasında tartışma sonrası arbede yaşandığı görülüyor.

MALTEPE'DE KEDİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ TEMİZLİKÇİYLE KAVGA ETTİ
MALTEPE'DE KEDİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ TEMİZLİKÇİYLE KAVGA ETTİ
MALTEPE'DE KEDİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ TEMİZLİKÇİYLE KAVGA ETTİ
MALTEPE'DE KEDİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ TEMİZLİKÇİYLE KAVGA ETTİ
MALTEPE'DE KEDİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ TEMİZLİKÇİYLE KAVGA ETTİ
MALTEPE'DE KEDİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ TEMİZLİKÇİYLE KAVGA ETTİ
MALTEPE'DE KEDİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ TEMİZLİKÇİYLE KAVGA ETTİ
MALTEPE'DE KEDİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ TEMİZLİKÇİYLE KAVGA ETTİ
MALTEPE'DE KEDİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ TEMİZLİKÇİYLE KAVGA ETTİ
MALTEPE'DE KEDİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ TEMİZLİKÇİYLE KAVGA ETTİ
MALTEPE'DE KEDİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ TEMİZLİKÇİYLE KAVGA ETTİ
MALTEPE'DE KEDİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ TEMİZLİKÇİYLE KAVGA ETTİ
MALTEPE'DE KEDİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ TEMİZLİKÇİYLE KAVGA ETTİ
MALTEPE'DE KEDİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ TEMİZLİKÇİYLE KAVGA ETTİ
MALTEPE'DE KEDİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ TEMİZLİKÇİYLE KAVGA ETTİ

Cumartesi, Arbede, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE KEDİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ TEMİZLİKÇİYLE KAVGA ETTİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'a Holywood yolu görünüyor! 11:15 Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'a Holywood yolu görünüyor! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 10:58 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! Metrodaki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul'dan ilk açıklama 10:50 Metrodaki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul'dan ilk açıklama
Parkta çöp toplarken bulduğu para dolu çantayı gözünü kırpmadan polise teslim etti 10:04 Parkta çöp toplarken bulduğu para dolu çantayı gözünü kırpmadan polise teslim etti Öğretmenin 08:58 Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! 08:52 İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!
Mersin Barosu'ndan 07:26 Mersin Barosu'ndan "Müslüme'nin dedesi, biyolojik babası çıktı" haberine açıklama Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor 07:22 Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor

Son Dakika Haberleri
11:17 Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!
11:14 Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'a Holywood yolu görünüyor!
11:09 Metropol Araştırma'dan Atatürk anketi!
10:58 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!
10:57 Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı!
10:56 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan tarihe geçecek bir satış daha! Chelsea ile el sıkıştı
10:54 MAK Araştırmanın son anketi: Millet İttifakı kıl payı farkla önde!
10:42 Reenkarnasyonun böylesi! Kocasının inek olarak yeniden dünyaya geldiğine inandı, inekle evlendi
10:35 Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!
10:33 Tuğba Ekinci'den kadına yönelik şiddetle ilgili enteresan paylaşım! Erotik video paylaştı, erkeklere kendinize gelin dedi!
Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı! Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!         
11:17
Metropol Araştırma'dan Atatürk anketi! Metropol Araştırma'dan Atatürk anketi!         
11:10
Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı! Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı!         
10:57
Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!         
10:35
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, harç ve cezalara yüzde 36 zam geliyor Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, harç ve cezalara yüzde 36 zam geliyor         
08:47
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 11:29:24. #1.12#
SON DAKİKA: MALTEPE'DE KEDİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ TEMİZLİKÇİYLE KAVGA ETTİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement