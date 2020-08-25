Maltepe'de korkutan orman yangını

İSTANBUL - Maltepe, Başıbüyük Mahallesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını kontrol altına alabilmek için Maltepe İtfaiye ekipleri başta olmak üzere çevredeki diğer itfaiye ekipleri de seferber oldu. Havadan da helikopterin müdahale ettiği alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri yangına dört koldan müdahale etti

Saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına çevredeki vatandaşlar müdahale etmek istedi ancak yetersiz kaldı. ihbar üzerine Maltepe İtfaiye ekipleri ve çevre ilçelerde ki ekipler alevlerin yükseldiği noktaya hareket etti. Orman İtfaiyesi'ne bağlı bir çok ekibin de kısa sürede müdahaleye başladığı alevlere bir helikopterinde havadan müdahalesi alevlerin geniş alana yayılmasını önledi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı ormanlık alana giriş çıkışa izin verilmezken yangının nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Başıbüyük Mahallesinde facianın eşiğinden dönüldü

Yangını ilk gören ve müdahale etmek isteyen vatandaşlardan Erhan Arı, "Bu arkadaşı görünce koştuk geldik orman yangının gördük. Elimizden geleni yaptık, itfaiyeye haber verdik. On beş dakika daha geç gelseydik şu evlerde kurtulmazdı komple yanardı bu evler." ifadelerini kullanarak facianın eşiğinden dönüldüğünü vurguladı.