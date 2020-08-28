Son dakika haberleri: Maltepe'de korkutan orman yangını - Son Dakika

Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibiyle beraber yangına havadan helikopterle de müdahale ediliyor.

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilirken, aynı zamanda havadan helikopterle de müdahale ediliyor. - İSTANBUL