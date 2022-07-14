Yangın, Maltepe Dragos Mahallesi'nde yolun kenarında bulunan makilik alanda saat 17.00 sıralarında çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ağaçlara sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın yerleşim yerine sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. 7 dönümlük alan yangında zarar gördü. Polis ekipleri, yangına ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Maltepe'de makilik alanda böyle görüntülendi - Son Dakika

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