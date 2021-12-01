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Son dakika haberleri | Maltepe'de Seda Nur Şen'in otelde ölü bulunmasına ilişkin bir kişiye dava açıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Maltepe'de Seda Nur Şen'in otelde ölü bulunmasına ilişkin bir kişiye dava açıldı

01.12.2021 12:20
Son dakika haberleri | Maltepe'de Seda Nur Şen'in otelde ölü bulunmasına ilişkin bir kişiye dava açıldı

Son dakika gündem haberine göre Maltepe'de 24 yaşındaki Seda Nur Şen'in otel odasında ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan sanık hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 2 yıl 8 aydan, 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Maltepe'de 24 yaşındaki Seda Nur Şen'in otel odasında ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan sanık hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 2 yıl 8 aydan, 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Eylül'de Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir otel odasında Seda Nur Şen'in ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan Serdar Y. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, olay günü bir otelde ölüm olayı ihbarıyla kolluk güçlerinin olay yerine geçtiği, olay yerinde bulunan otel görevlisi T.Y'nin alınan ifadesinde 40 numaralı dairede sanık Serdar Y. ile Seda Nur Şen'in konakladığını, sanığın uyandığında Şen'in hareketsiz olarak yattığını bildirdiği kaydedildi.

Suça konu adreste uyuşturucu içmek için iki adet cam düzenek, şişe içerisinde muhtemel uyuşturucu olduğu düşünülen sıvı madde bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın alınan ifadesinde bir buçuk hafta önce Seda Nur Şen ile tanıştıklarını, olay günü söz konusu otele geldiklerini, birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını, gece uyuya kaldığını, sabah otel çalışanlarının temizlik için odaya geldiklerinde uyandırmaya çalıştığı Şen'in hayatını kaybettiğini anladığını söylediği aktarıldı.

İddianamede, sanık Serdar Y'nin "uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak" suçundan kaydının olduğu, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen kan numunesi üzerinde yapılan incelemede sanığın kanında metamfetamin ve amfetamin maddelerinin tespit edildiği, otopsi raporuna göre Seda Nur Şen'in ölüm sebebinin de uyuşturucu ve uyarıcı madde sonucu meydana geldiğinin belirtildiği kaydedildi.

Seda Nur Şen'in annesi Sevinç Şen'in alınan ifadesine de yer verilen iddianamede, bir yıl önce kızının madde bağımlısı olduğunu öğrendiğini, bir hastanede tedavi gördüğünü, kızının karın bölgesine tedavi için çip takıldığını, uyuşturucu madde alması halinde ayağının şiştiğini, sanığı tanımadığını, kızı ile aynı odada kalan ve uyuşturucu madde kullanan sanıktan şikayetçi olduğunu söylediği aktarıldı.

İddianamede, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın Seda Nur Şen ile beraber gittiği Taksim'de uyuşturucu madde satın aldığını ifadesinde söylediği, uyuşturucu maddeyi söz konusu otele getirdiği, burada Şen'e uyuşturucu maddeyi kullanması için verdiği, sanığın daha önce de aynı suçlara ilişkin kaydının var olduğu vurgulandı.

Sanığın ayrıca Seda Nur Şen'i olay günü bir tıp merkezine götürdüğü kaydedilen iddianamede, burada Şen'in uyuşturucu madde ile ilgili tedavi olduğunu bilebileceği, bu nedenle Şen'e uyuşturucu madde kullandırarak bilinçli taksirle hareket edip ölümüne sebep olduğu hususunda yeterli şüphe oluştuğu açıklandı.

İddianamede bu kapsamda sanık Serdar Y'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olmadan" 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan da 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame gönderildiği Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Serdar Y. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarılacak.

Uyuşturucu, Maltepe, Eylül, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Maltepe'de Seda Nur Şen'in otelde ölü bulunmasına ilişkin bir kişiye dava açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Maltepe'de Seda Nur Şen'in otelde ölü bulunmasına ilişkin bir kişiye dava açıldı - Son Dakika
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