Maltepe'de yılbaşı öncesi alkol denetimi - Son Dakika

Ali Kerem BENGİ/ MALTEPE'de yılbaşı öncesi alkol satışı yapan işletmelere denetim yapıldı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ve Maltepe İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alkol satışı yapan işletmelere denetim gerçekleştirdi. Ekipler dükkanlardaki raflarda ve depolarda bulunan içkileri bandrol okuma cihazı ile kontrol etti. Bir tekel bayisinde bandrolsüz kaçak sigara bulan ekipler, bayiye ceza kesti.
(Fotoğraf)
Kaynak: DHA
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