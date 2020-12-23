Maltepe'de yılbaşı öncesi alkol denetimi - Son Dakika

Maltepe'de yılbaşı öncesi alkol denetimi

23.12.2020 13:15
Maltepe'de yılbaşı öncesi alkol denetimi, System.String[]

Ali Kerem BENGİ / MALTEPE'de yılbaşı öncesi alkol satışı yapan işletmelere denetim yapıldı.

Ali Kerem BENGİ/ MALTEPE'de yılbaşı öncesi alkol satışı yapan işletmelere  denetim yapıldı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ve Maltepe İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alkol satışı yapan işletmelere denetim gerçekleştirdi.  Ekipler dükkanlardaki raflarda ve depolarda bulunan içkileri bandrol okuma cihazı ile kontrol etti. Bir tekel bayisinde bandrolsüz kaçak sigara bulan ekipler, bayiye ceza kesti.

(Fotoğraf)


Maltepe'de yılbaşı öncesi alkol denetimi
Maltepe'de yılbaşı öncesi alkol denetimi
Maltepe'de yılbaşı öncesi alkol denetimi

Maltepe, Kamera, Polis, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maltepe'de yılbaşı öncesi alkol denetimi - Son Dakika


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