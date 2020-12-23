Maltepe'de yılbaşı öncesi alkol denetimi - Son Dakika

Maltepe'de yılbaşı öncesi alkol denetimi

Ali Kerem BENGİ / MALTEPE'de yılbaşı öncesi alkol satışı yapan işletmelere denetim yapıldı.

Ali Kerem BENGİ/ MALTEPE'de yılbaşı öncesi alkol satışı yapan işletmelere denetim yapıldı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ve Maltepe İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alkol satışı yapan işletmelere denetim gerçekleştirdi. Ekipler dükkanlardaki raflarda ve depolarda bulunan içkileri bandrol okuma cihazı ile kontrol etti. Bir tekel bayisinde bandrolsüz kaçak sigara bulan ekipler, bayiye ceza kesti. (Fotoğraf)



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına bir tepki daha: Onlarca insanın kanı elinde

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte 2021 burs ve kredi ücretleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun vergi önerisine sert çıktı: Bu ne sapkınlıktır ya!

Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor

Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim

Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı

Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim