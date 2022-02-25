Son dakika haberleri: Maltepe'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Maltepe'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

25.02.2022 04:18
Son dakika haberleri: Maltepe'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberler: İstanbul Maltepe'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İstanbul Maltepe'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EIG 969 plakalı otomobil, Maltepe D-100 kara yolu Altıntepe geçişinde bariyerlere çarptı. Arkadan gelen 34 CEH 711 plakalı otomobilin bu araca çarpması sonucu 34 MMT 82 plakalı otomobilin de karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, 34 EIG 969 plakalı otomobilin sürücüsü aracını bırakarak kaçtı.

Bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

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Maltepe'de aynı noktada 2 ayrı kaza: 1 yaralı Maltepe'de aynı noktada 2 ayrı kaza: 1 yaralı Maltepe'de İETT otobüsü, yolcu bekleyen minibüse çarptı: 5 yaralı Maltepe'de İETT otobüsü, yolcu bekleyen minibüse çarptı: 5 yaralı

Altıntepe, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Maltepe'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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