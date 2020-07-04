Son dakika haberleri! Mamak Belediyesi'nin online yaz konserleri başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Mamak Belediyesi'nin online yaz konserleri başladı

Son dakika haberine göre Mamak Belediyesi yaz konserleri başladı.

Mamak Belediyesi yaz konserleri başladı. Korona virüs dolayısıyla Mamak Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden online gerçekleştirilen konserde Mamak Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı. Musiki Muallim Mektebi'nde gerçekleştirilen konserle, konser coşkusu evlere taşındı. Yaklaşık 2 saat süren konserde Türk Sanat ve Türk Halk Müziği'nin en seçkin eserleri izleyicilerle buluştu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bu zorlu süreçte alınan tedbirler kadar moralli de olunmasının önemine değinerek, Mamak Belediyesi olarak her anlamda vatandaşlarının yanında olduklarının ve bu süreci birlikte atlatacaklarının altını çizdi. Küçükten büyüğe herkesi kucaklayan bir belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini dile getiren Köse, "Bizler bireysel değil, insan odaklı toplumsal hizmet sunmanın gayreti ve bilinci ile çalışıyoruz. Halkımızın teveccühü de gösteriyor ki, belediyecilikte bilgi ve birikimimizi etkili bir biçimde kullanmaktayız" dedi. Salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evde kalan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ve eğlenceli hale getirecek adımlar atmaya devam edeceklerini belirten Köse, bu zorlu süreçte ilçenin her yerinde toplumun ihtiyaçlarına yönelik projeler ürettiklerini, sanattan sağlığa, eğitimden kültüre kadar her alanda sosyal hayatı canlı ve diri tuttuklarını söyledi. Köse, korona virüs sebebiyle insanların evde geçireceği vakti daha kaliteli hale getirmek için de adımlar attıklarını kaydederek, belediyenin online hizmetlerine sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceğini duyurdu. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 09:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Mamak Belediyesi'nin online yaz konserleri başladı - Son Dakika

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