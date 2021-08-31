Mamak'ta eski eşi tarafından katledilen Ebru Yüksel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Mamak'ta eski eşi tarafından katledilen Ebru Yüksel son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde boşandığı eski eşi Salih Ö. tarafından kurşunlanarak öldürülen Ebru Yüksel kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Başkentin Mamak ilçesinde boşandığı eski eşi Salih Ö. tarafından bir sitenin bahçesinde kurşunlanarak öldürülen 33 yaşındaki Ebru Yüksel, Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gözyaşlarının sel olduğu anlarda Yüksel' i son yolculuğuna uğurlamak için bir araya gelen yakınlarının acılı halleri yürekleri dağladı.

(ALİ-BC-NT-Y)