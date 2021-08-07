Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında 2 bin 376 konut ve ticari alanın yapım ihalesi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan "Ankara İli, Mamak İlçesi Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1'inci kısım 4, 5 ve 6'ncı Etaplar Kapsamında Konut ve Ticari Blokların Yapım İşi" ihalesinde yüzde 22,21'lik yüksek kırım yapıldığı belirtildi.

Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden 22 firmanın başvurduğu ve 10 firmanın teklif mektubu verdiği bildirilen açıklamada, ihalenin yaklaşık maliyetinin 1 milyar 165 milyon 984 bin 112 lira, en düşük teklifin ise 907 milyon lira olduğu kaydedildi.

???????Hak sahiplerinin mağduriyetini sona erdirecek proje ile Mamak'taki Derbent ve Araplar mahallelerindeki 4, 5 ve 6. etaplarda 2 bin 376 konut ve ticari blok yapılacak.

Vatandaşın yaşam tarzını ve düzenini bozmayacak şekilde inşa edilecek modern konutlar, görüntü kirliliğinin önüne geçen ortak kullanım alanlarına, otoparklara ve geniş peyzaj alanlarına sahip olacak.