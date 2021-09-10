Son dakika haberleri | Manavgat'ta kumar operasyonu: 55 şahsa 73 bin 480 TL para cezası

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir binanın içerisinde kumar oynadığı tespit edilen 55 şahsa toplamda 73 bin 480 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir binanın içerisinde kumar oynadığı tespit edilen 55 şahsa toplamda 73 bin 480 TL idari para cezası uygulandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Side Mahallesi'nde gerçekleşen operasyonda V.T. isimli şahsa ait bina içerisinde 55 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatılırken bina içerisinde bulunan 55 şahsa toplam 73 bin 480 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

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