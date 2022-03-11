Son dakika haberi | Manavgat'ta mobilya atölyesinde yangın - Son Dakika
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Son dakika haberi | Manavgat'ta mobilya atölyesinde yangın

11.03.2022 22:41

Son dakika gelişmesine göre Manavgat'ta mobilya atölyesinde yangın Antalya'nın Manavgat ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Manavgat'ta mobilya atölyesinde yangın

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangında atölyenin bir bölümü zarar görürken, iş yeri sahibi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Hatipler Yenimahalle mevkiinde bulunan bir mobilya atölyesinde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevler, marangozhane ve toz toplama bölümlerinde etkili olurken, boyahane ve diğer bölümlere ulaşmadan Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen iş yeri sahibi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi | Manavgat'ta mobilya atölyesinde yangın
Son dakika haberi | Manavgat'ta mobilya atölyesinde yangın
Son dakika haberi | Manavgat'ta mobilya atölyesinde yangın
Son dakika haberi | Manavgat'ta mobilya atölyesinde yangın
Son dakika haberi | Manavgat'ta mobilya atölyesinde yangın

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Manavgat, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Manavgat'ta mobilya atölyesinde yangın - Son Dakika


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