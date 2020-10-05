Manavgat'ta orman yangını - Son Dakika

Manavgat'ta orman yangını

1.2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 1.2 hektarlık Kızılçam ormanı zarar gördü. Yangın tamamen kontrol altına alındı.

Yangın bugün Manavgat'ın Gündoğdu Mahallesi Vahaplı eski mezarlığı yakınlarında çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangına havadan helikopterle ve karadan Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından müdahale edildi. Öğle saatlerinde tamamen kontrol altına alınan yangında 1.2 hektarlık kızılçam alanının zarar gördüğü bildirildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.