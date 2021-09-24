Manavgat'ta orman yangını - Son Dakika

Manavgat'ta orman yangını

Manavgat'ta orman yangını Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün söndürülen orman yangınıyla aynı bölgede çıkan alevlere müdahale ediliyor.

Manavgat'ta orman yangını ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün söndürülen orman yangınıyla aynı bölgede çıkan alevlere müdahale ediliyor. Manavgat ilçesi Altınyaka Mahallesi Oluk mevkiinde yükselen dumanlar üzerine ekipler harekete geçti. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopterin de havadan destek verdiği yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Manavgat Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde dün çıkan yangın 5 saatte kontrol altına alınabilmişti.

Son Dakika

Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim

9 yaşında yaşamını yitiren oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan yürek parçalayan mesaj

Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi

Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın

Şehirli veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı bir hayli yüksek

Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı

İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı