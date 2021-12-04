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Son dakika haberleri | MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

Son dakika haberleri | MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

04.12.2021 11:05

Son dakika gündem haberine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 20 suçtan kaydı bulunan D.K., 120 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancayla yakalandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 20 suçtan kaydı bulunan D.K., 120 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Türkiye genelinde yapılan 'huzur' uygulaması kapsamında Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri Çolaklı mahallesinde takibe alınan şüpheli D.K.'nın evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 120 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 10 fişek ele geçirildi. Daha önceden 20 suç kaydının olduğu tespit edilen D.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheli D.K. ifadesinde uyuşturucu kullanıcısı olduğununu ve ruhsatsız tabancayı uyuşturucuyu korumak için bulundurduğunu iddia etti.

Son dakika haberleri | MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Son dakika haberleri | MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Son dakika haberleri | MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Son dakika haberleri | MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Jandarma, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika


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